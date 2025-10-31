Nadia Lauricella in nomination ai Tiktok Awards: “per vincere ho bisogno del vostro sostegno”

“Sono felicissima di annunciarvi che quest’anno sono in nomination ai TikTok Awards. Per me è un’occasione davvero importante, e per provare a vincere ho bisogno di tutto il vostro sostegno”. Così l’influencer Nadia Lauricella annuncia a tutti i suoi follower la bella notizia che la vede in nomination nella categoria “Video dell’Anno”.

Nadia sulla piattaforma Tiktok conta oltre due e milioni di follower, ma per aggiudicarsi la nomination ha bisogno dell’aiuto di tutti. Basterà cliccare sul link, accedere alla categoria “Video dell’anno” e poi votare: https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/68e8d3abe50e63032ea96b58?appType=tiktok&magic_page_no=1&magic_source=creator&lang=it-IT®ion=IT&use_spark=1&productKey=tiktok

Sarà possibile votare a partire da oggi e fino al 20 novembre; i vincitori saranno annunciati il 27 Novembre durante la serata di gala che si svolgerà a Milano

Tutta la Redazione di Grandangolo augura un in bocca al lupo a Nadia.