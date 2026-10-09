Anziana vittima della truffa del finto carabiniere: rubati oro, preziosi e denaro

Una telefonata, la parola “incidente”, la richiesta di “verificare dell’oro”. Così, nel cuore del centro storico di Naro, un malvivente è riuscito a raggirare un’anziana donna, ex professoressa, e a portare via una quantità ingente di oro, gioielli e denaro contante.

Secondo quanto ricostruito finora, il truffatore ha contattato telefonicamente la vittima fingendosi un carabiniere. Alludendo a un incidente, ha sostenuto di dover controllare i preziosi che la donna custodiva in casa. Convinta di avere a che fare con un rappresentante delle forze dell’ordine, l’anziana donna ha lasciato entrare l’uomo nell’abitazione. Il malvivente ne è uscito poco dopo con il bottino, il cui valore, ancora in corso di quantificazione, sarebbe elevato.

Solo in un secondo momento la donna si è resa conto di essere stata vittima di un inganno e ha dato l’allarme. Sul caso indagano i carabinieri che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali impianti di videosorveglianza nella zona per risalire all’autore del colpo.

L’episodio riaccende l’attenzione su un fenomeno che colpisce soprattutto gli anziani, spesso soli e più esposti alla pressione psicologica di chi telefona con false identità. Le forze dell’ordine ricordano che i carabinieri non chiedono mai di verificare oro, denaro o beni di valore a domicilio, né di consegnarli a qualcuno. Se si riceve una chiamata sospetta, bisogna riagganciare e contattare subito il 112, senza aprire la porta a sconosciuti, anche se mostrano un tesserino o dicono di agire per conto delle autorità.