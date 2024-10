Naro: Rai e Mediaset oscurate quasi tutte le sere: la rabbia dei residenti

Da diverso tempo i canali televisivi di RAI e Mediaset, principalmente la sera dopo le 20.00, continuano a rimanere oscurati in quasi tutta Naro e nella vicina Camastra. Tante le segnalazioni arrivate in redazione soprattutto di anziani che la sera continuano a rimanere senza più la compagnia dei palinsesti delle tv nazionali. Dopo la chiusura di quasi tutte le emittenti televisive locali, infatti, molti hanno perso il loro punto di riferimento e anche TGR, trasmesso da Rai Sicilia su Rai3, è scomparso dalle televisioni dei naresi. La situazione va avanti da oltre un anno e si registrano casi in tutto il territorio comunale. Secondo chi ha approfondito la questione “la tecnologia dei segnali televisivi su digitale terrestre infatti prevede che la potenza di sera si abbassi di qualche dB, motivo per cui potrebbero verificarsi disservizi , ma potrebbe anche scomparire completamente” per altri invece il problema è da ricercarsi nella propagazione troposferica: un fenomeno naturale che può variare in intensità e durata e che può avere un impatto sulla ricezione del digitale terrestre “specialmente in condizioni atmosferiche particolari, come l’alta umidità, le variazioni di temperatura o i cambiamenti di pressione atmosferica. Il fenomeno si manifesta comunemente sotto condizioni di elevata pressione atmosferica, durante giornate caratterizzate da cieli tersi e privi di nuvole, accompagnate da una calma dei venti. Durante il tramonto, l’aria presente nell’atmosfera inizia a raffreddarsi, ma gli strati superiori si raffreddano a un ritmo diverso rispetto alla superficie terrestre”. In entrambi i casi la soluzione sarebbe quella di affidarsi alla trasmissione satellitare o allo streaming.