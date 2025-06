Nasconde cocaina in una scarpa e soldi nel materasso, condannato 

Un anno e quattro mesi di reclusione per aver occultato all’interno di una scarpa 13 dosi di cocaina e nascosto poco più di mille euro in contanti nel materasso. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato un quarantaseienne marocchino – Amri Beddredrine – residente a Ribera.

La vicenda risale al 2019 quando in seguito ad un controllo dei carabinieri l’uomo venne arrestato. Nella sua abitazione vennero ritrovati circa 6 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 1.050 euro in contanti. Nei confronti dell’imputato, peraltro, pendeva anche un secondo capo d’accusa. Il giorno dell’arresto, infatti, si sarebbe allontanato dalla casa nella quale doveva rimanere ristretto ai domiciliari.