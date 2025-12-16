Festività, cambia il calendario della raccolta rifiuti ad Agrigento

Cambia il calendario della raccolta rifiuti ad Agrigento. Dal 25 dicembre al 6 gennaio infatti, sono state apportate delle modifiche alla raccolta differenziata.

Mercoledì 24 dicembre sarà regolarmente raccolto sia l’organico che carta e cartone mentre la raccolta sarà ferma il 25, giorno di Natale con il secco residuo che verrà posticipato a venerdì 26 quando sarà invece sospesa la raccolta sia del vetro che della plastica. Sabato 27 raccolta regolare dell’umido e del metallo. Raccolta regolare da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre. Giovedì 1 gennaio il servizio non verrà effettuato con il secco residuo posticipato a venerdì 2 gennaio quando si fermerà nuovamente la raccolta di plastica e vetro.

Sabato 3 gennaio raccolta regolare di organico e metalli, lunedì 5 gennaio organico e pannolini mentre per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il servizio sarà fermo.

In entrambe queste due settimane, la raccolta del vetro sarà eccezionalmente garantita alle utenze domestiche tramite il conferimento nelle isole ecologiche itineranti nei quartieri come da calendario ordinario. Le utenze non domestiche non subiranno modifiche al calendario ad eccezione dell’organico la cui raccolta sarà effettuata nei giorni interessati dalle modifiche. La raccolta tornerà regolare a partire da mercoledì 7 gennaio.