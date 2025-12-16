Contrasto alle truffe, domani ultimo appuntamento con “Io non ci casco”

Cala il sipario sull’edizione 2025 di “Io non ci casco”, campagna di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani, progetto finanziato, tramite la Prefettura, dal Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell’Interno e realizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento.

La cerimonia finale è in programma domani, 17 dicembre, con inizio alle ore 9,30, presso l’auditorium dell’Istituto “Nicolò Gallo” di Agrigento, dove andranno in scena suggestivi ed emozionanti momenti legati alle novità che hanno caratterizzato il percorso.

In cattedra “i nipoti digitali” che, nelle varie tappe del progetto, hanno svolto un ruolo di primo piano, mettendo a disposizione delle persone più avanti con gli anni, le loro competenze tecnologiche in modo da guidarle e proteggerle da eventuali truffe telematiche, pratica ormai sempre più diffusa.

Le scuole sono state infatti i luoghi maggiormente battuti dalla campagna di sensibilizzazione, chiamando alla responsabilità condivisa gli alunni che hanno risposto all’appello con serietà ed entusiasmo. Hanno preparato quiz, disegni grafici e messaggi vocali destinati agli anziani in questa impegnativa missione contro i malintenzionati da tastiera. “Io non ci casco” ha fatto tappa all’Istituto comprensivo “Quasimodo”, all’Istituto comprensivo “Anna Frank” all’Istituto comprensivo “Montalcini”, all’Istituto comprensivo “Esseneto” ed all’istituto comprensivo “Agrigento Centro” plesso Garibaldi. Toccate anche le sedi di tre associazioni di categoria, Cna, Confcommercio e Uil, e poi Comitato di quartiere di Fontanelle e il Centro malattie degenerative ed involutive dell’Asp.

“Una breve ma intensa attività di formazione e informazione – spiega con soddisfazione l’Assessore alle Politiche Sociali di Palazzo dei Giganti, Marco Vullo – che ci ha consegnato una proficua interazione fra generazioni con effetti molto positivi. Una formula nuova, elaborata per fronteggiare, in modo più efficace, il triste e odioso fenomeno delle truffe online ai soggetti anziani, i cui “angeli custodi” restano gli uomini e le donne in divisa, a cui affidiamo la tenuta della nostra sicurezza e della nostra serenità. Un ringraziamento particolare – osserva ancora Vullo – va a sua Eccellenza il Prefetto, dottor Salvatore Caccamo, per la disponibilità e la vicinanza al progetto”.

Oltre alle premiazioni dei ragazzi, che si sono resi protagonisti della campagna, la cerimonia vedrà la presenza e gli interventi del Signor Prefetto, del Questore, Tommaso Palumbo, e dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e Guardia di Finanza, rispettivamente colonnello Nicola De Tullio e Gabriele Baron, oltre agli operatori della polizia postale, Salvatore Capraro e Fabio Condello. Daranno il loro contributo anche i rappresentanti dell’Asp, della Chiesa e del Provveditorato. Porteranno i saluti il sindaco Francesco Miccichè e Giovanna Pisano, dirigente del “Nicolo Gallo”, che ospiterà l’evento conclusivo di “Io non ci casco” a cui hanno dato un qualificato apporto Teresa Urso, psicologa e coordinatrice del progetto, e Giancarlo Campisi, ideatore piattaforma “Agrigento Comune Digital”.