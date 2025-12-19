Agrigento

Carabinieri, il generale Del Monaco in visita al comando provinciale di Agrigento

Tradizionale scambio di auguri

Pubblicato 47 secondi fa
Da Redazione

Nella mattinata odierna, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle prossime festività natalizie.
Il Generale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Nicola Da Tullio, ha incontrato gli Ufficiali della provincia, una rappresentanza di Comandanti di Stazione, di militari dei vari ruoli, delle articolazioni specialistiche presenti sul territorio e della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
Nel corso dell’incontro, il Comandante della Legione ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell’Arma per l’impegno quotidiano profuso al servizio delle comunità, sottolineando il valore della coesione, del senso di responsabilità e dello spirito di appartenenza che contraddistinguono l’azione dei Carabinieri, anche nei momenti di maggiore complessità operativa, spesso caratterizzati da sacrifici personali, rimarcando l’importanza del presidio dell’Arma quale punto di riferimento per la cittadinanza a tutela della legalità e delle fasce più vulnerabili.
Il Generale Del Monaco ha inoltre formulato i migliori auguri di serenità al personale e alle rispettive famiglie, richiamando l’importanza dei valori umani e professionali che da sempre rappresentano il fondamento dell’Istituzione.

