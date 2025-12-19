Ravanusa, i ragazzi delle scuole a fianco del sindaco Pitrola: “Noi siamo con te”

La pioggia non ha fermato i ragazzi delle scuole di Ravanusa che hanno organizzato per questa mattina una marcia per testimoniare vicinanza e solidarietà al sindaco Salvatore Pitrola, che nei giorni scorsi ha subito un’intimidazione. “Noi siamo con te”; hanno dichiarato i ragazzi. “La violenza fa rumore, la legalità costruisce il futuro”, si legge in uno dei tanti cartelloni che i ragazzi hanno preparato per il primo cittadino. “Caro Sindaco, scrivono i bambini della Don Bosco, noi siamo dalla parte di chi sceglie il bene, il rispetto, e la legalità. Grazie a chi non ha paura di fare la cosa giusta”.

Emozionato il Sindaco Pitrola. Tutti uniti per dire no alla violenza, un messaggio chiaro quello lanciato dai ragazzi, che oggi rappresentano il futuro di una comunità che cresce con dei sani valori e principi. Non è mancata la vicinanza di alcuni sindaci della provincia di Agrigento che hanno partecipato alla marcia che attraversato le vie del paese.

“Oggi voglio dire grazie, dal profondo del cuore, ai ragazzi delle nostre scuole. La Marcia della Legalità che avete promosso è un segnale forte, pulito, che mi riempie di orgoglio”, ha dichiarato il primo cittadino. “Avete dimostrato che difendere Ravanusa non è compito di uno solo, ma una responsabilità che condividiamo tutti: oggi siamo davvero tutti sindaci. Da padre, prima ancora che da sindaco, non posso nascondere l’emozione per la valanga di affetto che ho sentito lungo il percorso. Vedere i nostri giovani camminare insieme per il bene del territorio è la speranza più grande che potessimo ricevere. Grazie a voi, Ravanusa è più forte. Ravanusa si cura”, ha concluso Pitrola.