Palma di Montechiaro

Nasconde droga nel bagagliaio dell’auto, 20enne arrestato a Palma di Montechiaro

Una successiva perquisizione veicolare ha dato esito positivo. Nel bagagliaio del veicolo, infatti, sono stati recuperati 90 grammi di marijuana

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato un ventenne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, impegnati in un controllo stradale, hanno imposto l’alt al giovane che si trovava alla guida di un’auto. Una successiva perquisizione veicolare ha dato esito positivo. Nel bagagliaio del veicolo, infatti, sono stati recuperati 90 grammi di marijuana. Dopo le formalità di rito il 20enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. L’indagato ha nominato quale difensore l’avvocato Vinciguerra. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

La mafia dei Nebrodi: 45 condanne per 325 anni di carcere
di Irene Milisenda

I primi 100 giorni del Sindaco Sodano: “In agenda pianificazione e organizzazione”
Apertura

Sorpreso ad intascare una presunta tangente da 5mila euro: arrestato direttore della Motorizzazione
Apertura

Tragico schianto tra un’auto e una bicicletta, morto 16enne
Apertura

Non si accorge di una buca e si ribalta con il trattore, morto 74enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv