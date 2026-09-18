Nasconde droga nel bagagliaio dell’auto, 20enne arrestato a Palma di Montechiaro

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato un ventenne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, impegnati in un controllo stradale, hanno imposto l’alt al giovane che si trovava alla guida di un’auto. Una successiva perquisizione veicolare ha dato esito positivo. Nel bagagliaio del veicolo, infatti, sono stati recuperati 90 grammi di marijuana. Dopo le formalità di rito il 20enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. L’indagato ha nominato quale difensore l’avvocato Vinciguerra.