Natante in difficoltà soccorso dalla Capitaneria: in salvo due diportisti

Due diportisti trapanesi sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto nella serata di ieri, quando si sono trovati in difficoltà a bordo del loro natante nella zona di mare compresa tra il porto di Trapani e l’isola di Formica.

L’operazione è iniziata intorno alle ore 21:30, quando la sala operativa della Capitaneria di porto ha ricevuto una richiesta di soccorso tramite 1530 dal natante: l’uomo alla guida ha segnalato di essere alla deriva a bordo del proprio mezzo a causa di un’avaria al motore e di trovarsi a circa a due miglia dal porto di Trapani, in direzione dell’isola di Formica. Dopo aver appurato le buone condizioni di salute delle due persone a bordo (padre e figlio) e averli invitati a mantenere la calma, la sala operativa della Capitaneria di Trapani, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Palermo e senza mai interrompere il contatto telefonico, ha inviato sul posto la motovedetta CP 330, specializzata nelle attività di ricerca e soccorso in mare.

Il salvataggio si è concluso attorno alle 23, con l’unità della Capitaneria di porto che ha scortato il natante in difficoltà fin dentro il porto di Trapani.