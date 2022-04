Nella penisola del Sinis, in arrivo il Festival dell’Archeologia

Si svolgerà tra Barumini e Cabras, in Sardegna, l’evento estivo tanto atteso dagli appassionati di archeologia e presentato al Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo.

La Fondazione Mont’e Prama, con il patrocinio della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Cabras e del ministero della Cultura, nonché in collaborazione con la Fondazione Barumini, ha organizzato il Festival “L’isola dei Giganti”, dedicato all’archeologia, il quale si terrà tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio.

Cos’è l’Isola dei Giganti

L’isola dei Giganti è un festival ideato dalla Fondazione Mont’è Prama per far scoprire a sempre più persone la bellezza e la ricchezza dei reperti archeologici custoditi tra i territori di Cabras e Barumini.

L’evento, che avrà una durata di 5 giorni, dal 28 giugno al 3 luglio, prevede due convegni al giorno, in orario serale, in cui prenderanno la parola esperti di fama sia nazionale sia internazionale. Dopo i convegni, tutte le sere, si potrà assistere a interessanti esibizioni di cantanti e musicisti della Sardegna.

La presentazione al BIT di Milano

L’evento è stato presentato, tra il 10 e il 12 aprile, al BIT di Milano, la più grande manifestazione nazionale dedicata al turismo. A prendere la parola sono stati Andrea Abis, sindaco di Cabras, Anthony Muroni, presidente dell’associazione che ha organizzato l’evento, Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini, e il direttore artistico dell’evento, il musicista sardo Paolo Fresu.

Gli eventi del festival di Archeologia

A partire dal 28 giugno si succederanno una serie di interessanti eventi a cui gli appassionati di archeologia non potranno assolutamente mancare.

Il 28 giugno sarà dedicata a una personalità di spicco dell’archeologia sarda, Giuvanni Lilliu, originario di Barumini, deceduto nel 2012. A lui si deve la scoperta, nelle vicinanze di Barumini, del castello di quello che sarebbe poi diventato l’unico sito sardo riconosciuto dall’UNESCO, Sa Nuraxi. Nel corso della serata si potrà assistere a letture di opere dell’archeologo e si potrà scoprire come avvenne il ritrovamento dei resti della reggia.

Il 29 giugno l’evento si sposterà al sito archeologico di Mont’è Prama, in provincia di Oristano, nei pressi di Cabras, per una serata dal titolo “Racconti di una scoperta straordinaria”; oltre all’intrattenimento musicale, si potrà assistere al convegno a cui prenderanno parte gli archeologi che hanno scoperto la necropoli.

Gli eventi della sera successiva si terranno presso la Peschiera Mar ‘e Pontis, nel comune di Cabras, dove si terrà una serata dedicata all’isola Mal di Ventre, in sardo Malu Entu, dal titolo “ Il mare racconta: Il relitto di Malu Entu e il prezioso carico di lingotti di piombo”.

Arriviamo così al 1° luglio, giornata in cui l’evento si svolgerà a Cabras, nei giardini del Museo Civico. Il titolo della serata in programma per quella data è “Viaggio nella nuova casa dei Giganti”.

Il 2 luglio il festival si sposterà nel meraviglioso contesto del sito archeologico di Tharros; l’evento, dal titolo “Racconti sotto il cielo di Tharros” occuperà l’area dell’anfiteatro.

Anche gli eventi in programma per l’ultima giornata si svolgeranno a Tharros e vedranno la partecipazione di alcuni direttori di importanti musei di tutta Europa.