Non si ferma all’alt della polizia, un arresto a Licata

Si è concluso a Licata un inseguimento di un’auto che non si è fermata all’alt imposto dalla Polizia di Gela. Danneggiata un’auto della Polizia. Una volta eluso il posto di blocco, il guidatore del mezzo ha provato a far perdere le proprie tracce dirigendosi verso Licata attraverso la Statale 115. L’inseguimento si è concluso in via Gela a Licata dove gli agenti di Polizia, in collaborazione dei Carabinieri del radiomobile di Licata, sono riusciti a raggiungere e fermare i fuggitivi. Mezzo e proprietario sono stati quindi ricondotti a Gela. Sui fatti procede il Commissariato di Polizia gelese che ha tratto in arresto un uomo. L’episodio si è verificato intorno alle ore 3 della notte passata.