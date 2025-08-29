Licata

Scontro tra due auto a Licata, due feriti in ospedale

I feriti fortunatamente non sono gravi

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Ennesimo incidente stradale al bivio della Playa a Licata. Il sinistro si è verificato nella giornata di ieri. Due le auto che si sono scontrate. Il bilancio è di due feriti lievi trasferiti a bordo di due ambulanze all’Ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso; la circolazione stradale ha subito qualche rallentamento. (Foto Franco Assenza)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia by Italpress

Sbarchi di migranti nel Siracusano, 2 scafisti fermati e 16 rimpatri
Licata

Scontro tra due auto a Licata, due feriti in ospedale
PRIMO PIANO

Scovati oltre 4 chili di cocaina aldilà del guard-rail: maxi sequestro
Ultime Notizie

Nuova illuminazione per la Cattedrale di Agrigento, il regalo di Festivalle
Ultime Notizie

Al via il Premio Dusmet “Life Science-Innovazione Sociale” 2025: aperte le candidature
Catania

Chiede soldi ai turisti per parcheggio, arrestato