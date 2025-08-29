Scontro tra due auto a Licata, due feriti in ospedale

Ennesimo incidente stradale al bivio della Playa a Licata. Il sinistro si è verificato nella giornata di ieri. Due le auto che si sono scontrate. Il bilancio è di due feriti lievi trasferiti a bordo di due ambulanze all’Ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso; la circolazione stradale ha subito qualche rallentamento. (Foto Franco Assenza)