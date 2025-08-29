Scovati oltre 4 chili di cocaina aldilà del guard-rail: maxi sequestro

Un’operazione notturna della Capitaneria di Porto–Guardia Costiera di Augusta ha portato al sequestro di oltre quattro chilogrammi di cocaina, rinvenuti in circostanze sospette lungo la strada statale 114 “Orientale Sicula”, nei pressi del territorio comunale. Il ritrovamento è avvenuto nel corso della notte, durante i consueti controlli sul territorio disposti dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Catania. Un’autopattuglia impegnata in attività istituzionali ha notato, poco oltre il guard-rail, la presenza di quattro involucri sospetti posizionati sul ciglio della carreggiata. Insospettiti dalla collocazione anomala dei pacchi, i militari si sono avvicinati e hanno proceduto al recupero degli stessi. Una volta aperti, è emersa una sostanza solida di colore bianco, risultata successivamente riconducibile alla cocaina.

Alle prime luci dell’alba, rientrati presso il Comando di appartenenza, gli agenti hanno provveduto alla pesatura ufficiale: ciascun involucro conteneva circa un chilogrammo di sostanza, per un totale complessivo di 4,276 kg. Contestualmente, è stata avvisata l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente, che ha avviato le indagini del caso.Nonostante la principale missione della Guardia Costiera sia la tutela dell’ambiente marino e delle risorse ittiche, episodi come questo testimoniano l’ampiezza e la trasversalità del loro impegno a favore della sicurezza del territorio e dei cittadini.