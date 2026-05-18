Enna

Omette la comunicazione delle varianti patrimoniali previste dal Codice Antimafia, scatta il sequestro di 260 mila euro

Il sequestro dei beni è scattato nei confronti di un sorvegliato speciale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 I militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Enna hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 260 mila euro nei confronti di un uomo indagato per omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali previste dal Codice Antimafia. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Enna, arriva al termine di una complessa attività investigativa condotta dalla Tenenza di Nicosia e coordinata dalla Procura ennese.

Gli accertamenti economico-finanziari hanno riguardato il rispetto degli obblighi imposti a un soggetto sottoposto nel 2016 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Secondo la normativa antimafia, il destinatario della misura avrebbe dovuto comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni patrimoniali di valore superiore a 10.329 euro al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria competente.

Le indagini, effettuate anche attraverso le banche dati in uso alle Fiamme Gialle, hanno consentito di accertare che l’uomo avrebbe omesso di segnalare la sottoscrizione di una polizza vita con premio unico da 250 mila euro e l’acquisto di un immobile nel comune di Troina del valore di circa 13 mila euro. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.17/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.17/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Il “Caso Pirandello” si chiude in polemica, la Lega: “Meglio Porta di Ponte”
di Gioacchino Schicchi

La convention con Salvini e Gentile scuote la Fondazione: Cda spaccato in due sulla concessione del teatro
di Gioacchino Schicchi

Salvini al “Pirandello” per Gentile, Alonge non ci sta: “Teatro trasformato in un centro congressi”
Apertura

Trovato con 2.2 chili di cocaina, arrestato commerciante di Racalmuto 
Agrigento

Picchia il padre che si rifiuta di dargli i soldi per la droga, arrestato 20enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv