Utilizzavano un garage per spacciare, arrestati due giovani

Erano “tenuti d’occhio” dai Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Acireale i due giovani acesi di 18 e 23 anni che sono stati arrestati in flagranza dai militari perché responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto dei due, già “gravati” precedenti in materia di droga, è frutto di un’attenta attività info investigativa svolta dai Carabinieri della locale Compagnia, i quali, anche grazie all’esecuzione di numerosi servizi di avvistamento, hanno scoperto che i pusher utilizzavano un garage, sito all’interno di un condominio nei pressi di via Guido Gozzano, come luogo ove trasformare e confezionare la droga da rivendere poi al dettaglio.I militari, pertanto, dopo aver atteso il momento “propizio”, durante il quale i complici si stavano allontanando dal condominio a bordo di un’autovettura condotta dal 23enne, hanno imposto loro l’alt, sbarrando la strada con l’autovettura di servizio. E’ quindi scattato il controllo del veicolo e, subito dopo, del garage dal quale erano usciti. Qui, i Carabinieri hanno trovato riscontro alle loro ipotesi investigative, perché hanno scovato una scatola di cartone al cui interno erano nascoste 19 dosi di cocaina, già pronte per essere vendute, nonché il relativo materiale di confezionamento ed un bilancino di precisione.La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione del 18enne, occupata dal fratello di quest’ultimo, un 22enne, dove, in cucina, i militari hanno recuperato una busta con un bilancino di precisione e 11 grammi di marijuana, e, per questo motivo, per il 22enne è scattata la segnalazione alla Prefettura quale “assuntore”.

Il 18enne e il 23enne sono stati quindi arrestati e l’Autorità Giudiziaria ha emesso a loro carico la misura cautelare dei “domiciliari”.