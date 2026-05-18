Caltanissetta

10eLotto a Caltanissetta doppietta da 25mila euro

E' stata realizzata una doppietta grazie a un 9 da 20mila euro in Via Filippo Turati e un 8 Oro da 5mila euro in Via Santo Spirito

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Esulta la Sicilia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 16 maggio è stata realizzata una doppietta a Caltanissetta, grazie a un 9 da 20mila euro in Via Filippo Turati e un 8 Oro da 5mila euro in Via Santo Spirito. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,5 miliardi da inizio anno.

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