Enna

Spara per gioco al fratello con un’arma ad aria compressa: 18enne ricoverato in prognosi riservata

L'indagato ha fatto ritrovare l'arma, una carabina ad aria compressa, che aveva nascosto in campagna.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Per gioco ha esploso un colpo con un’arma ad aria compressa contro il fratello 18enne, ferendolo alla schiena con un piombino. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale in condizioni gravi: gli esami hanno evidenziato la frattura di una vertebra e lesioni a rene e fegato. I medici hanno disposto la prognosi riservata.
L’uomo è stato denunciato con l’accusa di lesioni personale colpose e porto in luogo pubblico di arma senza giustificato motivo. Agli agenti della squadra mobile, coordinata della procura di Enna, la vittima all’inizio ha raccontato di non aver sentito il colpo dell’arma e che non sapeva indicare chi lo avesse esploso. Dopo una serie di perquisizioni nelle abitazioni dei familiari della vittima e l’estrapolazione delle immagini dei circuiti di video-sorveglianza presenti nella zona il diciottenne ha raccontato ai poliziotti che a sparare era stato il fratello maggiore in un momento goliardico: si trattava, pertanto, non di un tentato omicidio ma di un incidente. L’indagato ha fatto ritrovare l’arma, una carabina ad aria compressa, che aveva nascosto in campagna.

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