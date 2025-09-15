Magazziniere ucciso a colpi di pistola, telecamere riprendono delitto: si cerca il killer 





Una vera e propria esecuzione a colpi di pistola ripresa dalle telecamere della farmacia. Un omicidio in diretta, quella di Stefano Gaglio, il magazziniere palermitano ucciso questa mattina, poco dopo le nove, davanti alla farmacia ‘Sacro Cuore’ di via Oberdan, in cui lavorava da molti anni. La scena, come apprende l’Adnkronos, sarebbe stata immortalata direttamente dalle telecamere della farmacia, già affollata a quell’ora.

Dalle immagini si vede Gaglio, 39 anni, che arriva in scooter, un Honda Sh, parcheggia sul marciapiedi, quando viene raggiunto da un uomo che, a volto scoperto gli rivolge la parola. E subito dopo gli spara. Diversi colpi di pistola. Gaglio si accascia a terra, perde molto sangue. a Soccorrerlo c’è un medico pediatra che si trova lì.

Ma non c’è nulla da fare, Gaglio muore quasi dubito dissanguato. Adesso gli uomini della Squadra mobile stanno cercando di identificare l’uomo. Qualcuno ha raccontato alla Polizia che nei giorni scorsi la vittima avrebbe avuto un alterco con un uomo della zona della Noce, in cui si trova la farmacia. Gli inquirenti stanno ascoltando decine di persone.