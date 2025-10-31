PRIMO PIANO

Operaio comunale cade e sbatte la testa, trasferito con elisoccorso in ospedale 

L’operaio comunale è caduto da un’altezza di circa due metri dopo il cedimento improvviso di una ringhiera

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Un operaio comunale cinquantanovenne di San Biagio Platani è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in via Lazio. L’uomo stava togliendo alcune erbacce quando la ringhiera in ferro su cui si era temporaneamente appoggiato è ceduta improvvisamente. L’operaio è così caduto da un’altezza di circa due metri nella strada sottostante, sbattendo la testa.

A lanciare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari e un elisoccorso che ha trasferito il malcapitato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il cinquantanovenne ha riportato un trauma cranico. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

