Agrigento

Organizza manifestazione senza avvisare la Questura, sanzionato 35enne 

Sanzionato per avere organizzato una manifestazione a connotazione socio-politica senza però comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Un trentacinquenne, legale rappresentante di un locale di Agrigento, è stato sanzionato per avere organizzato una manifestazione a connotazione socio-politica senza però comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza. È quanto accertato dagli agenti della Digos che, a circa tre mesi di distanza dall’evento, hanno contestato al trentacinquenne la violazione sul Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In particolare, gli si contesta di aver promosso un incontro politico e aperto al pubblico senza il necessario preavviso di tre giorni al Questore. La violazione prevede sanzioni che vanno dai mille ai dodici mila euro.  

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