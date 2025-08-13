Ultime Notizie

Ospedale, attivato lo sportello di ascolto psicologico per i familiari dei pazienti in Terapia Intensiva

Il servizio, affidato alla dottoressa Emanuela Solombrino, nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno professionale alle famiglie durante il delicato percorso di degenza dei loro congiunti, garantendo ascolto, accompagnamento e supporto emotivo

È stato recentemente attivato, presso l’Unità Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, diretta dal dottor Gerlando Fiorica, un nuovo servizio dedicato al benessere del paziente e all’umanizzazione dei percorsi di cura: lo Sportello di Ascolto Psicologico per i familiari dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva.

Il servizio, affidato alla dottoressa Emanuela Solombrino, nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno professionale alle famiglie durante il delicato percorso di degenza dei loro congiunti, garantendo ascolto, accompagnamento e supporto emotivo.

Lo sportello, situato temporaneamente al terzo piano – scala D, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:30 alle ore 13:00, prima dei colloqui clinici tra medico e familiari. In situazioni di particolare urgenza o fragilità, il servizio potrà essere attivato anche in altri orari.

Oltre al supporto alle famiglie, il dirigente psicologo potrà svolgere colloqui anche con il personale dell’Unità Operativa, qualora richiesto, contribuendo così a creare un contesto di lavoro più sereno e collaborativo.

“Con l’istituzione di questo sportello – ha dichiarato Gerlando Fiorica – compiamo un ulteriore passo verso un’assistenza sanitaria centrata non solo sulla cura clinica, ma anche sul benessere emotivo di pazienti e familiari. La nostra missione, in linea con gli indirizzi dettati dalla Direzione strategica aziendale, è quella rendere il percorso di cura il più umano possibile, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità”.

