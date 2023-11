Ospedale di Sciacca, Schifani incontra il commissario Zappia

Il governatore Renato Schifani incontrerà, domani mattina a Palazzo d’Orléans a Palermo, il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, per affrontare gli aspetti legati all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. La Presidenza della Regione Siciliana continua a seguire da vicino con estrema attenzione questa vicenda e tutte le altre legate al Servizio sanitario regionale, tenendo in considerazione le istanze provenienti dalle comunità coinvolte. Il presidente Schifani, nel corso della riunione di venerdì 10 novembre, aveva già affrontato il tema della situazione ospedaliera a Sciacca e nelle Madonie con il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute Salvatore Iacolino e il commissario straordinario dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni.