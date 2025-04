Ospedale di Sciacca, torna in funzione la camera bianca

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento comunica che nella giornata di ieri, in anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori, sono state completate le operazioni per il ripristino della camera bianca del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Questa mattina, dopo le pulizie, sono entrati in funzione i filtri per la sanificazione degli ambienti deputati alla preparazione dei farmaci antiblastici e domani, 24 aprile, qualora sia accertato che la qualità dell’aria risponda ai parametri di sterilità richiesti, il servizio tornerà pienamente a regime. La direzione aziendale, scusandosi con l’utenza per i ritardi nella somministrazione dei farmaci verificatisi in occasione del giorno del guasto, dovuto ad un’infiltrazione d’acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile, ribadisce che nessun paziente ha comunque subìto rinvii nei trattamenti. La stessa direzione rivolge un vivo ringraziamento ai tecnici e alle maestranze che hanno eseguito i lavori per l’impegno mostrato anche in stretta prossimità dei giorni pasquali.