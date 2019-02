Patrocinio Unesco per 19° Festival Internazionale “I bambini del mondo”

La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, ha concesso per il terzo anno consecutivo il proprio Patrocinio al “Festival Internazionale – I Bambini del Mondo”, organizzato dall’AIFA, Associazione International Folk Agrigento e che, anche quest’anno, apre Il “Mandorlo in Fiore” di Agrigento.

Il prestigioso riconoscimento, dell’UNESCO – Commissione Nazionale Italiana, è motivato, come si legge nella nota di conferimento inviata dal Segretario generale Enrico Vicenti, al presidente dell’Aifa, Luca Criscenzo, “In considerazione dell’alto valore culturale ed educativo dell’iniziativa”.

Fin dalla sua nascita, infatti, così come voluto dai fondatori del Festival, Giovanni Di Maida e Claudio Criscenzo, quest’ultimo prematuramente scomparso qualche anno fa, il Festival “I Bambini del Mondo” coniuga il folklore con la promozione umana e sociale, per difendere i diritti dei minori e promuovere i valori della pace e della fratellanza tra i popoli”. In ragione di ciò “I Bambini del Mondo”, nel corso degli anni, hanno avuto riconoscimenti ufficiali da diversi Enti nazionali e internazionali, tra i quali ricordiamo l’Unicef che li ha nominati “Ambasciatori di pace nel mondo”, e dal 2017 il prestigioso patrocinio dell’UNESCO, Commissione Nazionale Italiana.

Quest’anno sono ben 9 i gruppi internazionali che partecipano al Festival Internazionale in programma dal 1 al 6 marzo 2 che da il via ufficialmente al 74° Mandorlo in Fiore. Albania Librazhd Ansambli “Sadi Halili”; Bulgaria Shumen Children Folk Zvanche; Germania Rudolstadt Thuringher Tanzensemble; Indonesia Jakarta Sd Menteng; Lituania Siauliai Seltinis; Repubblica Ceca Frydek-Mistek Ostravichka; Serbia Zemun Folk Dance Ensemble “Taurunum”; Ucraina Kiev “Vitaminchiki”; Ucraina Leopoli Lviv Theather of Opera and Ballet. Con loro i Gruppi Agrigentini di Gergent, Oratorio Don Guanella, I piccoli del Val d’Akragas, Fiori del mandorlo, Fabaria Folk, Herbessus e Triscele.

“Si tratta di gruppi di altissimo spessore artistico e culturale – dichiara il presidente del Festival Giovanni Di Maida – e nel loro repertorio hanno inseriti canti, danze e musiche dichiarati patrimonio immateriale dall’Unesco”.

Il primo appuntamento è per sabato 2 marzo ore 10:00, lungo la Via Sacra i Gruppi folkloristici internazionali insieme ai gruppi agrigentini e gli studenti provenienti da diverse parti della Sicilia daranno vita alla “Passeggiata della Pace e della Fratellanza”, quindi alle ore 12.00 il primo spettacolo presso il Tempio di Giunone.