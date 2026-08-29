San Giovanni Gemini, la Chiesa Madre sarà eretta a Santuario Diocesano di Gesù Nazareno

A San Giovanni Gemini il prossimo 14 settembre la Chiesa Madre sarà eretta a Santuario diocesano di Gesù Nazareno, riconoscendo formalmente il profondo legame che da secoli unisce la comunità al Crocifisso nero. L’appuntamento è stato illustrato nel corso di una conferenza dal parroco don Gianluca Arcuri e dal sindaco Custode Zimbardo, che hanno presentato il calendario delle iniziative organizzate dal 6 al 14 settembre. Una settimana pensata per coinvolgere non soltanto i fedeli di San Giovanni Gemini, ma l’intera comunità della montagna e i pellegrini dell’Arcidiocesi di Agrigento.

Il culmine delle celebrazioni è fissato per il 14 settembre alle ore 19, quando nella Chiesa Madre si terrà la solenne concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Durante la celebrazione sarà letto ufficialmente il decreto di erezione del Santuario Diocesano di Gesù Nazareno a suggellare una devozione che affonda le sue radici nella storia della comunità.

Dopo l’annuale festa di giugno, il paese tornerà così a vivere giorni di festa attorno al suo simbolo religioso più rappresentativo. Quella di settembre sarà una settimana destinata a richiamare fedeli e pellegrini e a portare San Giovanni Gemini al centro dell’attenzione dell’Arcidiocesi di Agrigento, con una manifestazione che ambisce ad assumere un significato anche oltre i confini locali