Vaccinazioni a Menfi, il Comune chiede il ripristino immediato del servizio

L’Amministrazione Comunale di Menfi interviene con urgenza sulla sospensione del servizio di vaccinazione presso i locali comunali del Centro Civico, prevista a partire dal 1° settembre 2026.

Il Sindaco Vito Clemente e l’Assessore alla Salute Maria Pia Pisano hanno trasmesso una nota a firma congiunta, prot. n. 16414 del 29 agosto 2026, al Direttore Sanitario dell’ASP di Agrigento, al Direttore del Distretto Sanitario di Base di Agrigento, al Direttore Sanitario del Distretto di Sciacca e al Responsabile del Distretto di Sciacca di Epidemiologia, chiedendo un tempestivo riscontro e il ripristino del servizio.

«Riteniamo che la sospensione di questo servizio rappresenti un grave disagio per la nostra comunità – dichiara l’Assessore Maria Pia Pisano – soprattutto per le persone anziane, fragili e per le famiglie con bambini, che sarebbero costrette a raggiungere altri centri vaccinali, con inevitabili difficoltà logistiche.»

Il presidio vaccinale rappresenta infatti un importante punto di riferimento territoriale, non soltanto per garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie, ma anche per favorire la continuità delle campagne di prevenzione e dei programmi vaccinali, in particolare quelli rivolti alla popolazione pediatrica.

L’Amministrazione Comunale ha ricordato che l’attività vaccinale deve trovare una collocazione stabile nell’ambito dei servizi della Casa di Comunità, presso i locali di Via Raffaello e, in attesa, ha assicurato, temporaneamente, la piena e immediata disponibilità dei locali comunali già destinati al servizio.

«Non vogliamo limitarci a evidenziare il problema – aggiunge l’Assessore Pisano – ma siamo pronti a collaborare con l’ASP per individuare e superare qualsiasi eventuale criticità organizzativa o di personale. La salute e i servizi sanitari di prossimità devono rimanere una priorità per il nostro territorio.»

L’Amministrazione resta in attesa di un urgente riscontro da parte dell’ASP e conferma la propria disponibilità a un incontro congiunto per trovare una soluzione che consenta di mantenere il servizio sul territorio.