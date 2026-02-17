Caltanissetta

Perde il controllo della moto e si schianta in strada, morto 27enne

Tra i primi ad intervenire il sindaco di Gela Di Stefano che gli ha praticato un massaggio cardiaco

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Un ventisettenne, Fabio Toscano, è morto a Gela (Caltanissetta), a causa delle conseguenze riportate in un incidente stradale questa mattina su un tratto del lungomare Federico II di Svevia. Il giovane avrebbe perso il controllo della moto Honda sulla quale era in sella. Tra i primi a intervenire, il sindaco Terenziano Di Stefano, nella zona per un sopralluogo. Gli ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo. Il giovane è stato trasferito all’ospedale Vittorio Emanuele ma è morto. (FOTO EDA Communication)

Tanti i messaggi di cordoglio per il giovane; Tra questi questi quella dall’associazione donatori di sangue Fidas Gela: Oggi la nostra comunità perde uno dei suoi ragazzi migliori. Fabio, giovane donatore, è morto a seguito dell’incidente in moto avvenuto questa mattina. La notizia ci lascia senza parole e colpisce nel profondo tutti i volontari e i donatori che condividono i valori del dono. Con la sua scelta di donare sangue ha compiuto un gesto concreto di aiuto verso gli altri. Un gesto che resta, che parla di lui e che continuerà a vivere nella memoria della nostra associazione. Ci stringiamo con commozione alla sua famiglia e ai suoi amici, con rispetto e partecipazione al loro dolore. Fabio resterà per sempre uno di noi.”

