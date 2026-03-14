Porto Empedocle

Perde il controllo dell’auto e si ribalta a Porto Empedocle, conducente in ospedale

Incidente autonomo questa notte a Porto Empedocle, in via Granciara

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Incidente autonomo questa notte a Porto Empedocle, in via Granciara. Il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, una Fiat 600, e si è ribaltato.

Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altri veicoli. Lanciato l’allarme, sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo e i sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita.

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