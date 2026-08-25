Catania

Perde il controllo dello scooter e si schianta, morto 19enne 

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente autonomo avvenuto intorno alle 4 del mattino

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Tragedia della strada a Caltagirone nel Catanese dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente autonomo avvenuto intorno alle 4 del mattino, in via Bouganvillea.

Il giovane era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed e’ finito violentemente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza da Caltagirone e un’automedica da Grammichele. Per il 19enne, pero’, non c’e’ stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Caltagirone e i carabinieri della Sezione radiomobile. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. (FOTO www.lasicilia.it)

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