PRIMO PIANO

Perquisizione in casa di incensurato, trovati 90mila euro in contanti e droga: arrestato 

In manette un trentenne incensurato di Sciacca. L’uomo, che aveva 90mila euro in contanti, è indagato anche per tentata estorsione e danneggiamento

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Sottoposto a perquisizione domiciliare viene trovato in possesso di oltre 90mila euro in contanti e 18 grammi di hashish. Un agricoltore trentenne di Sciacca, incensurato, è stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno eseguito l’ispezione sia in un magazzino che nell’abitazione del trentenne facendo la clamorosa scoperta.

L’attività, secondo quanto ricostruito, rientrerebbe in una indagine più ampia. L’agricoltore, infatti, risulta indagato anche per i reati di tentata estorsione e danneggiamento a seguito di incendio. Questi ultimi due reati sono contestati in concorso con un’altra persona. La tentata estorsione è riconducibile alla presunta richiesta di 200 euro che il trentenne avrebbe rivolto ad un altro soggetto per rientrare da un debito di droga. Anche il danneggiamento, con l’incendio di un’auto, sarebbe collegato al fatto precedente. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Siculiana

Siculiana candidata al Premio Paesaggio del Consiglio d’Europa
Ultime Notizie

Premio Custode dell’ambiente a Schifani, Ciminnisi (M5S): “La Regione premia se stessa”
Catania

Mette a segno nove furti in sei mesi, arrestato 35enne
Catania

Sorpreso a rubare in un b&b, denunciato 60enne
Catania

Alla guida di un’auto con 52 chili di hashish, arrestata cinquantenne 
di Gabriele Terranova e Irene Milisenda

Investito da pirata della strada che scappa, 45enne di Racalmuto in coma
banner italpress istituzionale banner italpress tv