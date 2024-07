Pescano tonno rosso in periodo vietato, sanzionati 

Due pescatori, uno di Milazzo e l’altro di Panarea, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre scaricavano quattro esemplari di tonno rosso interi da un’unità da pesca, ormeggiata alla banchina del molo di San Pietro, caricandoli sul cassone di un quadriciclo elettrico.

Insieme al personale della Capitaneria, i militari hanno sequestrato il pesce, del peso complessivo di 200 kg, appartenente alla specie ‘thunnus thynnus’, catturato in un periodo vietato e dichiarato non idoneo al consumo umano dalle autorità sanitarie, nonché dell’attrezzatura utilizzata per la pesca, consistente in un palangaro di mille metri circa.

I due sono anche stati sanzionati per aver violato anche l’ordinanza dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari che disciplina le operazioni di sbarco e trasbordo degli esemplari di tonno rosso e pesce spada in giornate ed orari espressamente indicati.