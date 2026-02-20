“Picchia i genitori e li chiude in una stanza”, arrestato 19enne empedoclino 

I carabinieri di Porto Empedocle hanno arrestato un diciannovenne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il provvedimento è firmato dal gip Nicoletta Sciarratta che ha disposto nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere. Secondo l’accusa, il giovane avrebbe in più occasioni aggredito padre e madre picchiandoli e addirittura chiudendoli in una stanza per non farli uscire.

Alcuni episodi risalgono al periodo in cui il ragazzo non aveva neppure compiuto diciotto anni, motivo per il quale c’è un procedimento aperto dalla procura per i Minorenni che ne aveva disposto il collocamento in comunità. Più recentemente, invece, il 19enne avrebbe preso a schiaffi il papà e colpito con un pugno alla mano la mamma. I genitori, stanchi dei soprusi, hanno denunciato. Per il ragazzo, dunque, si sono aperte le porte del carcere.