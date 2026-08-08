Picchia l’anziana madre per farsi consegnare i soldi, arrestato 40enne 

Un quarantenne agrigentino è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia per avere aggredito l’anziana madre per farsi consegnare i soldi. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Agrigento ed eseguito dai carabinieri.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Secondo quanto ricostruito, infatti, il quarantenne da almeno un anno avrebbe reso la vita della madre settantenne un inferno con continue richieste di denaro. Nell’ultimo episodio, oltre a insistere per ottenere i soldi, sarebbe anche passato alle vie di fatto picchiandola.