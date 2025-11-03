“Più visione e meno rischi”, al via protocollo tra il Lions Agrigento Host e l’Istituto Fermi di Aragona

È stato firmato, oggi, il Protocollo d’Intesa tra il Lions Club Agrigento Host, presieduto dalla Dott.ssa Egla Tornambè Corallo, e l’I.I.S. “Enrico Fermi” di Aragona, guidato dalla Dirigente Scolastica, l’Avv. Elisa Maria Enza Casalicchio, per avviare il progetto “Più Visione, Meno Rischi”, dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle problematiche visive in età scolare.

L’accordo prevede incontri informativi rivolti agli studenti, screening visivi gratuiti e distribuzione di materiale informativo, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche di prevenzione sanitaria e promuovere consapevolezza tra i giovani e le loro famiglie.

«Siamo orgogliosi di avviare questo percorso con un’istituzione scolastica dinamica e attenta come l’I.I.S. ‘Fermi», ha dichiarato la Presidente del Lions Club Agrigento Host, la Dott.ssa Egla Tornambè Corallo.

«La prevenzione è un pilastro fondamentale della missione Lions, e investire sulla salute dei nostri giovani significa investire nel futuro della comunità. Ringrazio la Dirigente Casalicchio per la sensibilità mostrata e per aver condiviso con entusiasmo questa visione di servizio e collaborazione.»

La Presidente ha inoltre aggiunto: «Il nostro Club è da sempre impegnato nella tutela della vista, una delle aree di azione prioritarie del Lions International. Con questo protocollo rafforziamo la nostra presenza nelle scuole.»

Particolare riconoscimento è stato espresso nei confronti del Prof. Eliseo Giorgio, docente dell’Istituto, socio del Club e componente del Comitato Distrettuale “Screening Vista”, promotore dell’iniziativa e referente operativo per il progetto.

«Desidero ringraziare il Prof. Eliseo Giorgio per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha reso possibile questa importante sinergia», ha sottolineato la Presidente Tornambè Corallo.

Alla sottoscrizione era presente anche il Segretario del Club, il Dott. Salvatore Malluzzo, che ha contribuito ai lavori e alla definizione operativa della collaborazione.

Il Lions Club Agrigento Host prosegue così nel suo percorso di servizio al territorio, consolidando un’alleanza significativa con il mondo della scuola e promuovendo iniziative concrete a favore della salute e della crescita delle nuove generazioni.