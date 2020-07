Ponte Himera, Cancelleri: “Oggi pensiamo alla prossima sfida, per una normalità che questa terra merita”

“Il Viadotto Himera, 268 metri che non solo servono a ricucire la Sicilia, ma che soprattutto ridanno dignità ad una terra che troppe volte alla parola “infrastrutture” ha affiancato la parola “incompiuta”, dichiara il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri a margine della cerimonia

di inaugurazione e apertura al traffico del viadotto Himera, sulla A19 Palermo-Catania alla presenza del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, viadotto crollato il 10 aprile 2015, a causa della frana di una montagnola sovrastante, adagiandosi sul cavalcavia della carreggiata opposta. La Sicilia si spezzò in due.

“Continuo a pensare che 5 anni per rimettere in piedi un’opera di tale importanza siano troppi e le norme inserite nel DL Semplificazioni per velocizzare procedure e cantieri sono il mio impegno determinato a cambiare il passo delle opere del nostro Paese, continua Cancelleri.

Ci ho creduto e soprattutto ci hanno creduto le imprese e i lavoratori impegnati nella ricostruzione, è diventata una sfida di tutti quelli che oltre le polemiche e le critiche, si rimboccano le maniche per cambiare davvero le cose. Questo è il risultato raggiunto, dimostrare che fare le cose, farle velocemente e bene è davvero possibile! Oggi io e la Sicilia pensiamo alla prossima sfida, per una straordinaria normalità che questa terra merita!”

Fanno eco le parole dell’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini che dichiara: “È stata una bella prova, siamo stati anche abbastanza veloci per un’opera che e’ ordinaria. L’impresa ha subito delle difficolta’ economiche e quindi anche noi. Cinque anni sono tanti, sicuramente, ma ci sono state diverse difficolta’ e oggi riusciamo ad aprire questo viadotto”.

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, non e’ presente alla cerimonia di inaugurazione del viadotto Himera, e non ha inviato neppure un assessore. Da mesi tra Regione siciliana e Anas e’ in corso una dura polemica proprio sulla gestione dei tanti cantieri aperti nell’isola. Nei mesi scorsi, Musumeci aveva persino presentato una diffida nei confronti di Anas.