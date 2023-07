Ponte sullo Stretto, Salini: “Opera iconica, costerà 13 miliardi di euro”

“Ai 17,7 miliardi di nuovi ordini registrati nel primo semestre si aggiunge il Ponte sullo Stretto di Messina e tutte le relative reti ferroviarie e stradali”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, nel corso della conference call con gli analisti finanziari per illustrare i risultati del primo semestre. “Anche se il valore del progetto – aggiunge – non è ancora stato determinato, dovrebbe essere nel range compreso tra 10 e 15 miliardi di euro.

Webuild guida il consorzio Eurolink, il general contractor incaricato per la sua costruzione, con una quota del 45%. Come è facilmente comprensibile, non vale la pena sviluppare l’alta velocità ferroviaria dal Nord Italia a Palermo senza avere un collegamento tra Messina e Reggio Calabria, che collega la Sicilia alla terraferma. Durante i primi mesi del 2023, il governo italiano ha deciso di riavviare il progetto della costruzione del ponte, rinnovando il contratto con il general contractor che si è occupato del progetto. Il progetto prevede la costruzione del ponte sospeso più lungo del mondo a 3.660 metri, con una campata di 3.300 metri. Ora stiamo lavorando all’aggiornamento di alcuni aspetti del progetto e del contratto, al fine di allinearli alle regole e regolamenti attuali. Il progetto finale dovrebbe essere approvato entro la metà del 2024, con avvio immediato dei lavori. Il ponte potrebbe essere costruito in circa sette anni. Sarà un’infrastruttura iconica che potrebbe costare tra gli 11 e i 13 miliardi di euro, e la sua realizzazione è sempre più vicina a diventare una realtà con l’impegno assunto dal governo”.