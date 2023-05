Poste Italiane, conferito ad Angelo Nogara il titolo di “Maestro del Lavoro”

Poste Italiane partecipa anche quest’anno, con i suoi dipendenti, al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La commissione nazionale istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo, sulla base dei loro requisiti, 65 Stelle al Merito su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli ricoperti in azienda.

In provincia di Agrigento il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro” verrà conferito formalmente ad Angelo Nogara, direttore dell’ufficio postale di Licata, per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale” in Prefettura direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Originario di Licata, il responsabile della sede centrale di piazza Linares ha commentato la notizia del riconoscimento come il coronamento di una lunga carriera iniziata in azienda a 24 anni e che oggi conta 38 anni di servizio. “Sono profondamente orgoglioso di questa assegnazione. Ho iniziato a lavorare nel lontano 1985 e da allora ho seguito gli l’evoluzione dell’azienda e i suoi cambiamenti dai miei diversi ruoli e sedi di lavoro”.

Angelo ha iniziato a lavorare nel ruolo che oggi è definito operatore di sportello, in un periodo in cui però gli attrezzi del mestiere non erano computer e stampanti bensì bolli manuali e cera lacca. “Negli anni – prosegue – mi sono stati affidati diversi incarichi, sempre di maggiore responsabilità, all’interno degli uffici postali di Gela, Palma di Montechiaro e Licata. Dalla mia postazione ho seguito e accompagnato clienti, cittadini e colleghi ad affrontare le evoluzioni del momento: la privatizzazione di Poste, il passaggio dalla lira all’euro, la digitalizzazione di processi e servizi, fino alla recente pandemia che mi ha visto lavorare ogni giorno in prima linea durante il lockdown”.

Tante sfide e tante opportunità di accrescere la propria esperienza quest’anno premiate da una “stella”, che non rappresenta un punto di arrivo, come precisa il direttore licatese: “Nonostante i tanti anni di lavoro alle spalle, ho ancora voglia di fare, di raggiungere nuovi obiettivi e di mettermi a disposizione degli altri”.

Le Stelle al Merito sono riconosciute ogni anno ai dipendenti di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. La metà delle onorificenze è riservata a coloro che hanno iniziato l’attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.