Stadio Comunale di Agrigento: proseguono i lavori per il nuovo impianto di illuminazione

I lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dello stadio “Esseneto” di Agrigento procedono a ritmo sostenuto. Un intervento atteso da tempo che segna un passo importante verso la modernizzazione dell’impianto sportivo cittadino.

L’opera, affidata a una ditta specializzata, punta a garantire standard di qualità conformi alle normative sportive nazionali e internazionali. Prima della fase di installazione delle torri faro, strutture imponenti che ospiteranno i proiettori a tecnologia LED di ultima generazione, in questi giorni sono state completate le opere civili preliminari, con la realizzazione delle fondazioni e delle canalizzazioni per i cavi elettrici.

Contestualmente, si sta procedendo al cablaggio e alla predisposizione dei quadri di comando, elementi fondamentali per il controllo dell’intero sistema. Secondo gli addetti ai lavori, i tempi di completamento dell’opera dovrebbero essere più rapidi di quanto previsto. E’ quindi probabile che per il girone di ritorno, la struttura tornerà ad essere fruibile dall’Akragas che dovrà puntare alla vittoria del campionato grazie anche al sostegno dei propri tifosi.