Premio Pietro Anastasi, in nomination la giornalista agrigentina Irene Milisenda

Tutto pronto per la terza edizione del Premio Regionale Giornalistico “Pietro Anastasi” che si svolgerà il 28 novembre al Centro Expo di Pedara (Ct). L’edizione di quest’anno vede protagoniste le donne, per condannare il femminicidio che è da gennaio è stato protagonista assoluto nelle pagine dei giornali e non solo. A concorrere per il premio nove giornaliste per le quante sono le provincie. Nella sezione nomination “giornaliste radio-tv-web” per la Provincia di Agrigento Irene Milisenda giornalista di Grandangolo Agrigento e corrispondente per il Quotidiano di Sicilia; Ivana Baiunco per la Provincia di Caltanissetta e Caterina Gurrieri per la Provincia di Ragusa. Nella sezione “carta stampa” Nadia La Malfa per la Provincia di Palermo, Rita Serra per la Provincia di Messina e Cristina Puglisi per la Provincia di Enna. Nella sezione “giornaliste sportive” Sabina Rossi per la Provincia di Catania, Claudia Parrinello per la Provincia di Trapani e Carmen Sambito per la provincia di Siracusa. Il Premio si avvale di una Commissione interna composta da due componenti dell’USSI Sicilia e due dell’ASD e Culturale PLAY VILLAGE.