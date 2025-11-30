Premio Telamone, l’eccellenza siciliana alla ribalta

La 48ma edizione del Premio Telamone giunge al suo epilogo confermandosi, ancora una volta, una delle più longeve e autorevoli manifestazioni dedicate alle personalità che onorano la Sicilia con il loro talento e il contributo alla crescita del Paese. Anche quest’anno l’iniziativa ha offerto un palcoscenico privilegiato a figure accomunate dalla capacità di incidere nei rispettivi ambiti – culturali, istituzionali, imprenditoriali e artistici – e di trasformare il merito individuale in valore collettivo.

La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro e di dialogo, un invito a riflettere sul significato del successo e sul ruolo che l’impegno quotidiano riveste nella costruzione di comunità più solide e consapevoli. A ritirare quest’anno la statuetta del Telamone sono stati: la presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, Maria Aronica; il Ceo del Gruppo Sicurtransport Luciano Basile, punto di riferimento nel settore della sicurezza del sud Italia; Gloria Giorgianni, produttrice cinematografica e fondatrice di Anele; Cristina Grasso, esperta di gestione del patrimonio storico-culturale; l’imprenditore Andrea Passanisi, fondatore di Sicilia Avocado, leader nella produzione ed esportazione di avocado; il cantautore Pippo Pollina; il cavaliere del lavoro Agostino Randazzo Randazzo, presidente del Gruppo Siciliano dei Cavalieri del Lavoro e Presidente del Circolo della Vela Sicilia; il Presidente dell’Università Kore di Enna Cataldo Salerno; l’artista Igor Scalisi Palminteri; la scrittrice Aurora Tamigio; Simeone Tartaglione, docente di direzione d’orchestra presso la Catholic University of America a Washington DC e Direttore d’orchestra presso la Newark Symphony Orchestra. La manifestazione è stata condotta dalla giornalista Margherita Trupiano, con gli interventi artistici di Rosy Mandracchia, la poetessa Giuseppina Mira e il pianista Valentino Taormina.

Per l’occasione il brand Sygla penne, fondato da Salvatore Fazzino, sponsor del Premio Strega, ha realizzato una penna artigianale, creata da ulivi siciliani, esclusiva per il Premio Telamone omaggiando i premiati. A caratterizzare questa 48ma edizione sono state le parole dei premiati, capaci di restituire un affresco corale della Sicilia contemporanea: una terra che chiede impegno, cura, responsabilità e capacità di innovare senza perdere il legame con le proprie radici.