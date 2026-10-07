Apertura

Prendono di mira villetta sul mare e la svaligiano, due indagati a Licata

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto la refurtiva nei pressi di un’altra abitazione e trovato i due giovani che hanno anche ammesso le proprie responsabilità

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

In poco più di una settimana avrebbero letteralmente depredato una villetta sul mare portando via arredi, mobili ed elettrodomestici. È successo in contrada Pisciotta, a Licata. A finire nei guai sono due giovani, uno dei quali addirittura minorenne. Entrambi sono stati denunciati a piede libero dai poliziotti del locale commissariato per furto in abitazione.

I due indagati, difesi dall’avvocato Antonio Montana, sono stati “pizzicati” domenica scorsa. A fare scattare l’intervento degli agenti è stato un vicino del proprietario della villetta presa di mira. I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto la refurtiva nei pressi di un’altra abitazione e trovato i due giovani che hanno anche ammesso le proprie responsabilità. Il più piccolo è stato deferito alla Procura per i Minorenni mentre l’altro all’autorità giudiziaria agrigentina. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Prendono di mira villetta sul mare e la svaligiano, due indagati a Licata
Apertura

“Estorsioni mafiose a Licata”, riparte il processo ad Angelo Stracuzzi 
di Giuseppe Castaldo

Pensionata travolta e uccisa da auto in corsa a Favara, 31enne patteggia due anni 
di Gioacchino Schicchi

Abusivismo, il Comune firma il diniego alla sanatoria per la casa dei Crosta
Agrigento

San Leone, litiga con il fidanzato e lo minaccia con un coltello: intervengono le forze dell’ordine 
banner italpress istituzionale banner italpress tv