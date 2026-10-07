Prendono di mira villetta sul mare e la svaligiano, due indagati a Licata

In poco più di una settimana avrebbero letteralmente depredato una villetta sul mare portando via arredi, mobili ed elettrodomestici. È successo in contrada Pisciotta, a Licata. A finire nei guai sono due giovani, uno dei quali addirittura minorenne. Entrambi sono stati denunciati a piede libero dai poliziotti del locale commissariato per furto in abitazione.

I due indagati, difesi dall’avvocato Antonio Montana, sono stati “pizzicati” domenica scorsa. A fare scattare l’intervento degli agenti è stato un vicino del proprietario della villetta presa di mira. I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto la refurtiva nei pressi di un’altra abitazione e trovato i due giovani che hanno anche ammesso le proprie responsabilità. Il più piccolo è stato deferito alla Procura per i Minorenni mentre l’altro all’autorità giudiziaria agrigentina.