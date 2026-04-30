Primo maggio a Raffadali, attesa per il concerto di Giusy Ferreri

Dopo la pubblicazione del suo nuovo singolo “Musica Classica” uscito a gennaio, e del brano “A due passi dal mare”, sigla della fiction di Rai 1 “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, uscito ad aprile, Giusy Ferreri tornerà in tour questa estate in tutta Italia con “LIVE 2026” in cui porterà dal vivo tutti i più grandi successi della sua carriera.

L’artista sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Il tour “LIVE 2026”, prodotto e organizzato da Friends and Partners, partirà il 1° maggio da Raffadali (AG) con il concerto in Piazza Progresso, per poi proseguire per l’intera estate con un calendario che si sta arricchendo di tappe in tutta Italia.

Lo spettacolo a Raffadali, a ingresso gratuito, è organizzato dal Comune di Raffadali e sarà realizzato da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita