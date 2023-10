Pullman in fiamme sull’autostrada Palermo-Catania, salvi i 17 passeggeri

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Palermo per la presenza di un pullman in fiamme, tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano. Secondo le prime notizie non ci sarebbero feriti feriti. Lo rende noto l’Anas aggiungendo che sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei Vigili del Fuoco. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Sul pullman viaggiavano 17 passeggeri che sono stati fatti scendere immediatamente dall’autista non appena ha notato che il mezzo stava prendendo fuoco. Le fiamme sono state spente dai pompieri, ma il bus è andato completamente distrutto. Sul posto sono ancora al lavoro le squadre dell’Anas per ripristinare la circolazione stradale.