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Punto da ape, finisce fuori strada e muore: oggi i funerali di Caternicchia a Ribera

Oggi i funerali di Giuseppe Caternicchia, ex impiegato forestale, deceduto ieri mattina in un tragico incidente stradale a Ribera

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 16, nella chiesa Santa Teresa di Ribera, i funerali di Giuseppe Caternicchia, ex impiegato forestale, deceduto ieri mattina in un tragico incidente stradale autonomo avvenuto in contrada “Donna Superiore”, nella Città delle arance. La salma dell’uomo, dopo l’esame medico, è stata consegnata ai familiari per le esequie.

L’agricoltore, secondo quanto ricostruito, si trovava alla guida del suo camion quando sarebbe stato punto da un’ape finendo fuori strada. Il mezzo è finito in una scarpata e il 68enne è rimasto intrappolato nel tentativo di lasciare il veicolo. Quando sono arrivati i soccorsi per Caternicchia non c’era più niente da fare. 

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