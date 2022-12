Qual è lo sport più amato dagli italiani?

Il nostro paese ha una grande tradizione sportiva. Tra l’altro, recentemente è riuscito a ottenere successi in diverse discipline, vincendo anche diversi ori alle olimpiadi. Lo sport più amato resta però il calcio. L’ultimo trionfo internazionale degli azzurri è quello del 2020 all’Europeo inglese mentre sono già due le mancate partecipazioni dell’Italia ai campionati mondiali di calcio.

Il calcio è dunque croce e delizia, ma senza ombra di dubbio alcuno, quando si tratta di stabilire quali siano gli sport più popolari in Italia, non si può discutere sul fatto che il calcio sia tutt’altro che il numero uno. E questo per una buona ragione: la nazionale italiana di calcio è riuscita a vincere i Mondiali nel 1934, 1938, 1982 e 2006. È la seconda squadra di maggior successo nella storia del calcio nazionale, ma ci sono altri sport a cui sono attratti anche gli italiani, che sono delineati qui per comodità di navigazione.

Ma andiamo a vedere quali sono gli sport più amati in Italia insieme alla nostra ospite odierna, cioè la sempre cara Valeria Endrizzi, esperta di e-gaming e di nuovi casino. La passione per il calcio e il gioco d’azzardo online, è qualcosa che avanza di pari passo. Gli italiani amano fare sport, mano tifare e amano giocare d’azzardo, queste tre grandi passioni non sono di certo un segreto e stanno prendendo sempre più piede nella loro versione online. Tutto ciò è conseguenza del distanziamento sociale dovuto alla pandemia e la maggiore diffusione di internet, attualmente più capillare rispetto a qualche anno fa. Giocare online, e non solo, attualmente è un’attività quotidiana che molti giocatori praticano dal loro smartphone, ma entriamo nel merito della questione qui di seguito.

Quali sono gli sport più amati dagli italiani

Le preferenze sportive degli italiani vanno ai seguenti sport, in ordine di preferenza:

Calcio

Pallacanestro/ Basket

Pallavolo

Rugby

Pallanuoto

Quale sport piace agli italiani? Questa in realtà è una domanda inutile perché sarebbe molto difficile in realtà immaginare un altro sport così popolare in Italia come lo è il calcio. C’è persino chi potrebbe suggerire che il calcio in Italia sia da considerarsi più al pari di una religione, almeno per quel che riguarda il tifo, che di uno sport.

La Serie A è la massima serie, che opera da più di 80 anni. Il periodo d’oro del campionato di calcio italiano risale agli anni 80, quando vi militavano i campioni più forti del mondo come Maradona, Platini, Zico, Van Basten, Gullit e Falcao, tanto che in quel periodo di massimo splendore la serie A si guadagnò l’appellativo di “Campionato più bello del mondo”. Ora il mondo del pallone italiano è un po’ in affanno ed è costretto a inseguire il fascino e i milioni della Premier League inglese. La serie A resta comunque il campionato di calcio più tattico e continua a sfornare allenatori di successo.

In Inghilterra Ranieri vinse uno storico campionato con il Leicester mentre ora ci sono Conte al Tottenham e De Zerbi al Brighton a tenere alto l’orgoglio italiano, senza dimenticare che il Real Madrid, ultimo club a vincere la Champions League è guidato da Carlo Ancelotti. Attualmente nel campionato competono venti club, come Napoli, Roma, Lazio, Milan, Juventus e Inter, giusto per citarne alcuni. La nazionale italiana, il cui 11 è popolarmente conosciuto come gli Azzurri per le loro maglie azzurre, ha vinto quattro Mondiali, seconda solo al Brasile per trionfi mondiali.

Pallacanestro/ Basket

L’Italia vanta di avere una delle migliori squadre di basket al di fuori degli Stati Uniti in assoluto ed è anche una delle vincitrici più consistenti dell’EuroLeague .La Lega Basket Serie A è la lega professionistica di pallacanestro in Italia, composta da 16 squadre partecipanti.

Da qui sono usciti campioni come ad esempio Marco Belinelli dei Golden State Warriors e Danilo Gallinari dei New York Knicks hanno iniziato la loro carriera in Italia prima di entrare in NBA. Senza dimenticare Esposito che da Caserta passò ai Toronto Raptors. Oggi, le squadre più vittoriose della Lega sono Olimpia Milano e Virtus Bologna, rispettivamente con 28 e 15 vittorie in campionato.

Pallavolo/ Volley

Il volley, o pallavolo, è uno sport estremamente popolare. La Lega Italiana Pallavolo è uno dei campionati più rispettati, considerato uno dei più difficili e competitivi al mondo. La lega italiana di pallavolo è rispettata tra i giocatori professionisti e ampiamente considerata come una delle migliori al mondo. Sia la nazionale maschile che quella femminile, conosciute anche come ItalVolley, si collocano spesso tra le migliori squadre del mondo.

Rugby

Il gioco del rugby è piuttosto popolare, specialmente nelle regioni del Nord. La nascita del rugby in Italia risale a più di un secolo fa, quando fu introdotto dalla società britannica che si stabilì visitando il paese tra il 1890 e il 1895.

Pallanuoto

C’è una quantità significativa di giocatori professionisti e dilettanti di pallanuoto in Italia e la nazionale è spesso classificata tra le prime quattro a livello mondiale. Anche le scommesse sportive per questo sport sono popolari, spesso attirano la stessa attenzione delle scommesse sportive quando si tengono grandi eventi.

Gli altri sport più amati dagli italiani

A seguire abbiamo i seguenti sport:

Golf

Atletica

Lotta

Ciclismo

Le scommesse sportive e i casinò online

Sembra inutile dire che tanta passione per lo sport sfoci naturalmente anche in un’ampia passione per scommesse, sport e casinò online. Gli italiani amano lo sport, amano tifare e amano giocare sempre e comunque. In fondo l’acronimo “FIGC” sta per Federazione Italiana Giuoco calcio e non per sport.

Il gioco è una cultura profondamente radicata nell’animo della popolazione italiana che storicamente, dallo storico lotto si è evoluta fino al boom di iscrizioni nelle sale da gioco online. Da parte loro, i siti di casinò online seguono il trend del momento e fanno di tutto per coinvolgere il maggior numero di giocatori possibili, per questo motivo creano app oppure ottimizzano i loro siti per la versione mobile offrendo ai nuovi iscritti interessanti bonus al momento dell’iscrizione.