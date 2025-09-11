PRIMO PIANO

Quasi 200 chili di alimenti non tracciati, chiuso un panificio 

Al titolare, un sessantenne, è stata anche elevata una sanzione di 4.500 euro. Gli alimenti non tracciati sono stati sequestrati e distrutti

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Circa duecento chilogrammi di alimenti non tracciati, e in minima parte anche mal conservati, e diverse irregolarità igienico-sanitarie. È quanto scoperto dai carabinieri del Nas in un panificio in un piccolo comune della provincia di Agrigento.

I militari dell’Arma hanno effettuato una ispezione nell’attività commerciale riscontrando criticità che hanno portato alla chiusura dell’esercizio commerciale almeno fino a quando non saranno ripristinate le condizioni idonee. Al titolare, un sessantenne, è stata anche elevata una sanzione di 4.500 euro. Gli alimenti non tracciati sono stati sequestrati e distrutti. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Sandro Catanese

Pauroso incidente ad Agrigento, automobilista si ribalta e resta incastrato tra le lamiere 
Apertura

Impiegata travolta e uccisa a Porto Empedocle, aperta inchiesta 
Apertura

“Minacciò sindaco di Campobello con una pistola”, 31enne patteggia un anno e otto mesi 
Catania

Scoperta carrozzeria abusiva, sequestrata dai carabinieri
Catania

Insegue la ex con lo scooter ma viene fermato dai carabinieri: arrestato
PRIMO PIANO

In fiamme l’auto di un impiegato a Ravanusa, indagini 