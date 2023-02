Racalmuto, mancano alcune certificazioni: salta la sfilata dei carri allegorici

Carnevale si o Carnevale no a Racalmuto? Da qualche ora su facebook gira la locandina del programma della manifestazione con tanto di scritta “Rinviata”; tanti i commenti increduli dei cittadini che a poche ore dall’inizio della festa in maschera non capiscono il perchè di tale rinvio se era già tutto organizzato e programmato.

Il sindaco Vincenzo Maniglia ha convocato una conferenza stampa questa mattina per spiegare il motivo:

“Noi abbiamo affidato l’incarico all’associazione “New Generation” che oltre ad occuparsi dell’organizzazione e della gestione degli spettacoli, doveva pensare all’omologazione dei carri allegorici e della redazione del piano di sicurezza della manifestazione. Non ci sono le autorizzazioni da parte della Questura perchè mancano dei documenti. Abbiamo di conseguenza chiesto alla New Generation, tenuto conto dell’esito del verbale della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo, visto il programma delle manifestazioni carnevalesche e l’impossibilità momentanea della sfilata dei carri allegorici, di mantenere in atto le manifestazioni di Domenica 19 febbraio e di lunedì 20 febbraio, limitatamente al Carnevale dei bambini, anche in assenza di carri allegorici”.

Dunque niente sfilata di carri allegorici ma resta comunque l’animazione garantita dall’Amministrazione Comunale.