Raffadali, scontro tra tre auto: feriti in ospedale

Incidente a Raffadali in via Porta Agrigento. Nel sinistro stradale che ha visto coinvolte tre auto sono rimaste ferite, in modo lieve, tre persone, che in modo precauzionale sono state trasferite a bordo di due ambulanze presso l’ospedale San Giovanni di Dio . Ad occuparsi della dinamica dell’incidente e della viabilità i Carabinieri della locale tenenza.

I carabinieri della stazione di Raffadali si stanno occupando, intanto, dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. La zona di via Porta Agrigento, al momento, è letteralmente paralizzata.