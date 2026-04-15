Licata

Ragazzina di 12 anni scrive nel tema che “papà picchia la mamma”, indagato licatese 

Dal tema della ragazzina è scattata l’indagine che ha portato all’attivazione del “codice rosso”. Mamma e figlia hanno confermato i fatti davanti il giudice

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

L’allarme è stato lanciato dagli insegnanti e dal preside non appena hanno letto il compito in cui veniva chiesto agli alunni di raccontare le giornate in famiglia. Una ragazzina di 12 anni ha scritto nel tema di stare male “quando mio padre picchia la mamma”. Da questa traccia è partita l’indagine dei carabinieri che, subito dopo, hanno convocato la donna che ha confermato la circostanza.

Nei confronti del marito, trentenne licatese, è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi delle persone offese e l’allontanamento dalla casa familiare. Adesso è indagato per maltrattamenti in famiglia e, da alcuni giorni, si trova anche ai domiciliari. La procura di Agrigento, con il pm Alessandra Chiffi, ha chiesto e ottenuto l’incidente probatorio per “cristallizzare” le dichiarazioni di mamma e figlia (rappresentante dall’avvocato Francesco Cottone) che – davanti il gip Giuseppe Miceli – hanno di fatto confermato la versione. L’indagato, invece, ha sempre respinto ogni addebito. 

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